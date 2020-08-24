تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، وعدم تسجيل حالات وفيات وشفاء، واستمرار العزل المنزلى لـ23 حالة إصابة بكورونا.

وأوضح البيان الصحفى الذى أصدرته مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم الإثنين، عن موقف الإصابات بكورنا، أن إجمالى عدد الحالات الإيجابية الجديدة التى سجلت فى شمال سيناء اليوم "1" حالة إيجابية، والحالات المحتجزة تحت العلاج " 1 "، والوفيات " صفر"، و"صفر" حالة شفاء، و23 حالة عزل منزلى تحت العلاج، وإجمالى ما سبق من حالات إيجابية 107 حالات، وإجمالى حالات الوفاة 23، وإجمالى حالات الشفاء 329 حالة.

وأعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش الانتهاء من تعقيم 6 منازل حالات اشتباه بكورونا.

وأوضح بيان للوحدة أصدرته اليوم، تطهير حالتين عزل منزلى اشتباه كورونا فى شارع أسيوط بمنطقة الخزان وحى السمران بالعريش، وتطهير أربع شقق لحالات العزل المنزلى.

وسبق وأعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش تنفيذ موجة تعقيم جديدة داخل العريش شملت عدة أحياء ومناطق مختلفة.

وأعلنت الوحدة تغطية حى الريسة بحملة تعقيم استخدمت خلالها المبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، ومحطات الصرف الصحى فى حى الريسة بالمبيدات، ومقر المدنية الشبابية كما تم رش أكوام قمامة فى حى الصفا، والانتهاء من تغطية حى أبو صقل، ومحطات الصرف الصحى فى حى أبو صقل.

يأتى ذلك استكمالات للحملات المخصصة لتعقيم وتطهير الأحياء فى العريش وتم الانتهاء من تعقيم مناطق حى العبور، وتغطية محطات الصرف الصحى فى حى العبور بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض ، و حى ضاحية الجيش وحى ضاحية السلام وحى الرائد العربى بالرش بالمبيدات اللازمة لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب، وتطهير منزلين لحالتين عزل منزلى اشتباه كورونا فى حى السلايمة وحى الفواخرية.