بوتين ونتنياهو يؤكدان التعاون الثنائى فى مجال مكافحة فيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصميمهما على تطوير التعاون الثنائى فى مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد بما في ذلك في مجال اللقاح. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت الرئاسة الروسية، إن بوتين ونتنياهو أجريا اليوم الاثنين، بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، مكالمة هاتفية "بحثا خلالها بعض القضايا الملحة للتعاون الروسي الإسرائيلي بما في ذلك في القطاع التجاري الاقتصادي.

وأكد الجانبان، "تصميمهما على مواصلة تطوير التعاون في شأن مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، بما يشمل الاختبارات السريرية للقاحات وإنتاجها" واتفق بوتين ونتنياهو على تكثيف الاتصالات بين روسيا وإسرائيل على مستويات مختلفة.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت رسميا لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد أطلق عليه اسم "سبوتنيك"V، وتم إطلاق إنتاجه التسلسلي في 15 أغسطس، ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم الجماعي للمواطنين الروس به في أواسط سبتمبر.