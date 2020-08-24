بدء المنتدى الفنى لصناعة الدفاع الروسية بعرض 28 ألف عينة سلاح وعتاد عسكرية

كتبت ريم عبد الحميد

بدأت اليوم، الإثنين، أعمال المنتدى العسكرى الفنى الدولى فى روسيا، والتى تقدم فيه أكثر من 1500 من الشركات العاملة فى صناعة الدفاع الروسية رقما قياسيا، يضم أكثر من 28 ألف عينة من الاسلحة والعتاد العسكرية.

وقال رئيس الوزراء الروسيى ميخائيل ميشوستين خلال افتتاح المنتدى، إن صناعة الدفاع الروسية لم تنجح فقط فى تقديم كل الأشياء الضرورية للقوات المسلحة، ولكن أيضا زيادة صادرات المنتجات العسكرية عالية التقنية، وسترون بأنفسكم ان التطورات الروسية قادرة على تحمل أصعب المنافسات.

وأكد ميشوستين أن هذا العام، ولأول مرة بهذا الحجم، تقدم قاعة الدفاع الروسية منتجات مدنية فى المنتدى، مشيرا إلى أن هذا يتعلق بنظام النقل الفكرى "مدينة آمنة" والعتاد الطبية والعتاد الخاصة بالزراعة والمجتمعات المحلية.

ونفذت حاملة الصواريخ الروسية "تو-95 إم إس إم"، التي تم تحديثها بشكل كبير، أول تحليق لها قبيل انطلاق منتدى "الجيش-2020"، وذلك وفقا لقناة روسيا اليوم. وأبلغ المدير العام لشركة الإنتاج يوري سليوسار، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو عن بدء التجارب الجوية لحاملة الصواريخ الجديدة أثناء قيامهما بجولة تفقدية للطائرات الحديثة، على هامش منتدى "الجيش 2020". وفي إطار التحديث الكبير لحاملة الطائرات "تو-95 أم إس إم" تم تزويدها بأحدث أنظمة التحكم بالأسلحة ومعدات الطيران والملاحة وأنظمة الاتصالات ورادار جديد.

تجدر الإشارة إلى أن طائرات "تو-95 أم إس إم" هي نماذج مطورة عن قاذفات "تو-95" الأسطورية المعروفة بالـ"دب الطائر"، والمزودة بمحركات مروحية وقدرة على حمل القنابل والصواريخ النووية والموجهة لمسافات تصل إلى 11 ألف كلم.