اليوم السابع
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الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:01 ص
خالد صلاح
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انخفاض المعدل اليومى من إصابة كورونا لـ 200 حالة بكوريا الجنوبية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:00 ص
انخفاض المعدل اليومى من إصابة كورونا لـ 200 حالة بكوريا الجنوبية محاولات رصد مصابى كورونا بكوريا الجنوبية
كتب الوكالات

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انخفض عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد فى كوريا الجنوبية، إلى عتبة الـ200 اليوم الاثنين، فى الوقت الذى تستمر فيه ظاهرة انتشار المرض فى أرجاء البلاد، وانخفض المعدل اليومى إلى عتبة الـ200 بعد أن سجل رقما قياسيا يوميا بأكثر من 300 حالة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وسط انتشار العدوى من خلال مخالطة المشاركين فى تظاهرات حاشدة فى ميدان كوانهوامون فى يوم 15 أغسطس، والاختلاط فى مواقع العمل ومرافق الترفيه والرياضة وتجمعات مختلفة صغيرة الحجم فى أرجاء البلاد.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أنه مع استمرار حالات الإصابة صغيرة وكبيرة الحجم خارج العاصمة وضواحيها، ومع زيادة المصابين دون معرفة مصدر العدوى ، فإن ذلك يثير قلقا من إمكانية قدوم الموجة الثانية من العدوى فى أرجاء البلاد.
 
وصرح مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، أن إجمالى عدد المصابين بكورونا المستجد ارتفع إلى 17,663 حالة بزيادة 264 حالة اعتمادا على البيانات الواردة حتى منتصف ليل أمس.
 
ويعتير هذا الرقم، انخفاضا مما جاء يوم أمس (397) والعودة إلى عتبة الـ200 بعد 4 أيام من تسجيل 288 حالة من الإصابة يوم 20 من الشهر.
 
وسجل عدد المصابين الجدد، 103 حالة يوم 14 من الشهر، وثم ارتفع الى 166 ←279 ←197 ← 246←297←288←324←332←397 وتراجع اليوم الى 266 ليصل الإجمالى خلال الاحد عشر يوما الأخيرة إلى 2,895 مريضا.
 
ويبدو أن السبب فى انخفاض عدد المصابين اليوم، يعود إلى انخفاض عدد الفحوصات خلال يوم العطلة، حيث أجريت خلال يوم أمس 13,236 حالة فحص بانخفاض حوالى ألفين، تراجعا من عدد الفحوصات فى أيام العمل(20 الف حالة من الفحوصات خلال يومى 21 و22 من الشهر).
 
وحسب طرق انتقال العدوى، ظهرت 258 حالة نتيجة لانتقال المرض داخليا و8 حالات وافدة من القادمين من الخارج.
 
وحسب المناطق، تم اكتشاف 97 حالة جديدة فى سيئول و84 حالة فى إقليم كيونغكى المجاور لها و20 حالة فى إنتشون غرب سيئول مباشرة .
 

كوريا الجنوبيه

الصحه الكورويه

كورونا

فيروس كورونا

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