انتهاء إحلال وتجديد محطة مياه الصدق الجديدة فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - السيد فلاح

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إنه فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجال مياه الشرب وخدمات معالجة مياه الصرف الصحى، تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، تنفيذ خطة الاحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة للعام المالى 2020/2021، لرفع كفاءتها للحفاظ على استمرار الخدمة واطالة العمر الافتراضى لها والتى ساهمت بدورها فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف رئيس شركة مياه القناة، أنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه الصدق الجديدة ببورسعيد والتى تبلغ طاقتها 7200 متر مكعب يوم لخدمة مناطق حى الجنوب ومنطقة الخمس كبارى، ومنطقة الكيلو 17، والتى شملت إحلال وتجديد لطلمبات الغسيل والحاويات بالمحطة والتى من شأنها إنتاج مياه نقية طبقا للمعايير القياسية.

وتابع "عصمت"، أن هذا المشروع يأتى ضمن مشروعات الإحلال والتجديد التى تنفذها الشركة بقطاع بورسعيد برئاسة العميد أيمن خيرى، لعدد من محطات مياه الشرب مثل محطة مياه الكاب، ومحطات صرف صحى الكاب، وأم خلف بقرية أم خلف، محطتى R1- R2 بحى المناخ ببورسعيد.