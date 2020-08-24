اليوم السابع
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المبعوث الأمريكى: "من شبه المؤكد" أن انفجار خط الغاز بسوريا هجوم لداعش

الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:38 ص
المبعوث الأمريكى: "من شبه المؤكد" أن انفجار خط الغاز بسوريا هجوم لداعش جيمس جيفرى المبعوث الأمريكى
رويترز

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 قال المبعوث الأمريكى الخاص بسوريا جيمس جيفرى اليوم الاثنين إن بلاده لا تزال تدرس الانفجار الذي وقع بخط أنابيب للغاز في سوريا لكن الواقعة تحمل على ما يبدو بصمات تنظيم الدولة الإسلامية.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن وزير النفط والثروة المعدنية قوله إن الانفجار الذي أصاب خط الغاز العربي وتسبب في انقطاع الكهرباء في سوريا اليوم الاثنين ناجم عن "اعتداء إرهابي".

وقال جيفري للصحفيين في جنيف في مستهل محادثات ترعاها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية "ما زلنا ندرس الأمر. لكن من شبه المؤكد أنه هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية".

 

 

 


جيمس جيفرى

سوريا

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تفجير خط الغاز

داعش

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