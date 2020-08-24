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القبض على عاطلين لسرقتهما فيلا نجل الإعلامية سهير شلبى بالتجمع

الإثنين، 24 أغسطس 2020 03:55 م
القبض على عاطلين لسرقتهما فيلا نجل الإعلامية سهير شلبى بالتجمع سهير شلبى - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من القبض على عاطلين وراء سرقة محتويات فيلا نجل الإعلامية سهير شلبي بالتجمع الخامس، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغًا من قسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بتعرض نجل الإعلامية سهير شلبي لواقعة سرقة مجوهرات والماس و2 جهاز لاب توب وأموال من داخل فيلته بدائرة القسم بأسلوب كسر الباب.

وانتقل رجال المباحث للمكان، بعد تفريغ الكاميرات كشف عن أن وراء الواقعة، عاطلين وتم القبض عليهم، وتبين من خلال الكشف الجنائي لهما سبق اتهامهما في عده قضايا سرقة، واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وقاما أيضًا عقب السرقة بالتوجه لصاحب محل مجوهرات لبيع المسروقات التى تم إعادتها بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين.

 

 


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