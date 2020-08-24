القبض على سائق "توك توك" لاتهامه باعتصاب زوجة أبيه فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على سائق "توك توك" لاتهامه باغتصاب زوجة أبيه داخل شقتها فى منطقة حلوان، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من "إ.أ" ربة منزل 47 عاما، ضد نجل زوجها المتوفى اتهمته بالتعدى عليها واغتصابها فى منطقة منشية جمال عبد الناصر، بحلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم القبض على سائق التوك توك "إ.ع.ف" 22 سنة.

وتبين أنه مقيم مع زوجة أبيه فى نفس الشقة، وسبق اتهامه فى القضية رقم 253 لسنة 2018 جنح الأميرية قتل (تم ضبطه) وخرج من السجن حديثًا، وأنه تعدى عليها جنسيا وعاشرها معاشرة الأزواج كرها عنها، وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المبلغة أقر واعترف بقيامة بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.