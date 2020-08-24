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"العليا للانتخابات بالعراق" تعلن الاستعانة بشركات عالمية لفحص أجهزة الاقتراع

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:06 م
"العليا للانتخابات بالعراق" تعلن الاستعانة بشركات عالمية لفحص أجهزة الاقتراع العراق
كتب أحمد عرفة

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أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الإثنين، أنها طالبت بلجنة مختصة لتزويدها بقائمة بأسماء الشركات العالمية لفحص الأجهزة المستخدمة في الانتخابات المبكرة القادمة.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، إن مجلس المفوضين عمل على تشكيل لجنة لاختيار شركة فاحصة لأجهزة الاقتراع المستخدمة في الانتخابات المبكرة القادمة والتحقق منها، كما تم التوجيه بتشكيل وحدة انتخابات الخارج لتقديم خطة عمل تتضمن آلية تسجيل ناخبي الخارج بايومترياً وتوزيع بطاقة الناخب لهم.

 

وأضافت، المفوضية العليا للانتخابات في العراق،  أن مجلس المفوضين بحث مع الفريق الدولي للمساعدة الانتخابية (UNAMI) آلية تفعيل دور موظفي المفوضية في بناء القدرات والامكانيات والمهارات في الجوانب الادارية والاعلامية والعملياتية الفنية باستخدام التقنيات الحديثة.

 

ولفتت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، إلى أن المجلس يعمل على بحث ومناقشة الخطط الأمنية مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، لتأمين مراكز التسجيل وحمايتها وحركة الفرق الجوالة ومراكز الاقتراع والفرز والعد، فضلاً عن تأمين الحماية للمخازن الانتخابية ونقل المواد اللوجستية، كونها مهمة وطنية، حمايةً لصوت الناخب العراقي.

 

 


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