الخطوط النمساوية تشترط اختبارا سلبيا من كورونا لعدم استخدام الكمامة داخل الطائرة

أ ش أ

أعلنت الخطوط الجوية النمساوية، أنه اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل سُيسمَح بعدم ارتداء الكمامة داخل الطائرة بشرط أن يكون مع الراكب اختبار سلبي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الشركة النمساوية - في بيان اليوم، الاثنين، أنه سيتم تطبيق مزيد من التشديد على الإعفاءات من متطلبات ارتداء الكمامة على رحلات الشركة.

وأضاف البيان، أن الإعفاء من الالتزام بارتداء واقي للفم والأنف متاح فقط إذا توفرت شهادة طبية والاختبار الذي يثبت خلو الشخص من فيروس كورونا، ويجب ألا تتجاوز صلاحية هذه الشهادة أيضًا 48 ساعة، مشيرا إلى أن الأطفال دون سن السادسة معفيين من شرط الكمامة.

وأكد مدير العمليات في الخطوط الجوية النمساوية، ينس ريتر، وفقاً للبيان، أن الأمن هو أهم أولويات الشركة القصوى، خاصة في أوقات أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الكمامة هي أبسط وسائل الحماية فعالية ضد انتقال العدوى.