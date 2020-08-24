"الحفاظ على التراث" تكشف تخصيص أماكن للدراجات فى منطقة وسط البلد بالكامل

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الدكتورة ريهام عرام مدير عام إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، إن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال جمع كل الأطراف لبحث مشكلة المرور فى وسط البلد أو إيجاد حلول بديلة، وسيتم تنفيذ ذلك في فترة وجيزة.



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، مع الإعلامى أسامة كمال، أن هناك حركة لتطوير وسط البلد، مشددة على أنه بدأ العمل لتخصيص أماكن للدراجات في منطقة وسط البلد بالكامل، مثلما حدث في ميدان التحرير.



وناشدت مدير عام إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، سكان العقارات في منطقة وسط البلد، من يشعر بمشكلة، ومن يجد شخص يكسر في الحوائط يتم الإبلاغ عنه فورا، ولا بد من الإيجابية من السكان والتاوصل مع الحكومة، موضحة أن أصحاب المحلات لهم دور فعال في ذلك.