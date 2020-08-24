اليوم السابع
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التنمية المحلية تعلن إنشاء ورفع كفاءة طرق وكبارى بـ32 مليار جنيه فى 6 سنوات.. صور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:40 م
التنمية المحلية تعلن إنشاء ورفع كفاءة طرق وكبارى بـ32 مليار جنيه فى 6 سنوات.. صور رصف ورفع كفاءة الطرق وإنشاء كبارى
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة التنمية المحلية، أهمية دورها المحورى فى تذليل أى عقبات تواجه المواطنين فى جميع المحافظات، لافتة إلى أنه خلال 6 سنوات تم إنفاق مبلغ 32 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقطاعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث ، وحل الإختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم ، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع.

 

وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ 7000 مشروع رصف ورفع كفاءة طرق محلية، و75 كوبرى لعبور المشاه، و32 كوبرى لعبور السيارات، و15 ألف كيلو متر تم رصفها ورفع كفائتها، و15 نفق لعبور المشاه، ونفق لعبور السبارات.

 

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد سعى الحكومة لتنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق الداخلية للمحافظات بأعلى المواصفات وبجودة وخاصة التي تربط المدن بعضها ببعض وبطرق جديدة وذلك في ضوء الأهمية التى يوليها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لهذا الملف المهم لإرتباطه بالتنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين من سهولة الانتقال لمقرات العمل ونقل السلع الغذائية والحاصلات الزراعية.

 

وشدد اللواء محمود شعراوى علي أن الطرق الداخلية تعد شريان مهم من شرايين التنمية والتي يمكن أن تحقق عائد اقتصادى سريع ويدعم تنمية الاقتصاد المحلى وزيادة الناتج المحلى للمحافظات.

 

 



رصف ورفع كفاءة الطرق وإنشاء كبارى (1)
رصف ورفع كفاءة الطرق وإنشاء كبارى (1)

رصف ورفع كفاءة الطرق وإنشاء كبارى (2)
رصف ورفع كفاءة الطرق وإنشاء كبارى (2)

رصف ورفع كفاءة الطرق وإنشاء كبارى (3)
رصف ورفع كفاءة الطرق وإنشاء كبارى (3)

رصف ورفع كفاءة الطرق وإنشاء كبارى (4)
رصف ورفع كفاءة الطرق وإنشاء كبارى (4)

رصف ورفع كفاءة الطرق وإنشاء كبارى (5)
رصف ورفع كفاءة الطرق وإنشاء كبارى (5)

 

 


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