استرداد 26 ألف متر أملاك دولة فى عدة حملات بالمنيا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل تمكنت من استرداد 26 ألف متر أملاك دولة استردادا لحق الشعب.

وأكد "صلاح"، أنه لن يسمح بأى أنواع التعدى على أملاك الدولة، ووجه رؤساء الأحياء والقرى بالتصدي لكافة ألوان التعدى على أملاك الدولة بكل قوة.

وفى سياق متصل استمرت اليوم أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من نقاط التجمع بقرية محجوب كما تم عمل حصر للمنازل المخالفة والتى لم تتقدم للتصالح لتقنين أوضاعها وتوعية المواطنين بالإسراع فى تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة القانونية .

ومن ناحية أخرى تمكنت الوحدة المحلية بمركز سمالوط برئاسة محمد سيد رئيس المجلس خلال حملة مكبرة لضبط الأسعار والشوارع والمرور بمدينة سمالوط وقري بنى غنى وطحا والعمودين والشيخ عبداللاه وذلك برئاسة عماد حسن نائب رئيس المركز، وقد كانت الحملة بوجود مأمور مركز سمالوط غرب والنقيب وليد رئيس وحدة المرافق بسمالوط ورئيس المباحث والمرور ورؤساء الأحياء ومدير الإشغالات بالوحدة المحلية .

وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر لـ680 حالة تابعة للإشغالات و171 محضرا متنوعا وعدد 7 محاضر إشغالات طريق وعدد 150 إزالة إدارية وعدد 2 إدارة منشاة بدون ترخيص وعدد 12 محضر باعة جائلين .