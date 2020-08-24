اتصال هاتفى بين بوتين ونتنياهو حول سوريا وإيران والمسار الفلسطينى

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن اتصالا هاتفيا بين بوتين ونتنياهو حول سوريا وإيران والمسار الفلسطيني. وفى وقت سابق دعا رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى إعادة فرض العقوبات على النظام الإيرانى، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يريد السلاح لتسليمه للمتطرفين.

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن تطبيق آلية "سناباك" "الزناد" لفرض العقوبات الأممية مع إيران خطوة مهمة.

وعن اتفاق السلام مع دولة الإمارات العربية قال نتنياهو: "اتفاق السلام مع الإمارات خطوة مهمة في المنطقة"، كاشفا عن انضمام دول أخرى فى المنطقة لإطار السلام.