إزالة 1216 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى أسوان "صور"

أسوان – عبد الله صلاح

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تنفيذ التوجيهات الخاصة بإستمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية من خلال التنسيق مع مديرية أمن أسوان.

وأوضح المحافظ، أنه تم إزالة 1216 حالة تعد منها 637 حالة تعد قام المتعدون بتنفيذها منذ بداية الحظر التى أعلنتها الحكومة فى 25 مارس الماضى، وبالتوازى تم إزالة 409 حالات تعد تم رصدها قبل فترة الحظر.

وأضاف اللواء أشرف عطية، أن الموجة الـ 16 شهدت بدءاً من 8 يوليو الماضى وحتى الآن إزالة 170 حالة إزالة على أراضى بناء بمساحة 135 ألف و962 م2، بجانب إزالة 70 حالة تعد على أراضى زراعية بمساحة تصل لنحو 4,5 فدان، لافتاً إلى أنه في هذا السياق تم اليوم تنفيذ 25 قرار إزالة بإجمالى مساحة 13 ألف و 500 متر مربع بمناطق خلف المسلة الناقصة وشرق عمارات التجاريين داخل نطاق مركز ومدينة أسوان.

وأشار أشرف عطية إلى أن الحملة شهدت مشاركة واسعة للعاملين بالوحدة المحلية، بجانب التشكيلات الأمنية والأجهزة الشرطية المعاونة تحت قيادة اللواء أشرف إدريس مساعد مدير الأمن، مؤكداً أنه بالتوازى سيتم اتخاذ الإجراءات الحازمة حيال المتعدين مع القيام بتحويلهم إلى النيابة العسكرية من أجل الحفاظ على كل شبر من أى تعد.