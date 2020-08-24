اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 1216 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى أسوان "صور"

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:46 م
إزالة 1216 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى أسوان "صور" إزالة 1216 حالة تعد
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تنفيذ التوجيهات الخاصة بإستمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية من خلال التنسيق مع مديرية أمن أسوان.

وأوضح المحافظ، أنه تم إزالة 1216 حالة تعد منها 637 حالة تعد قام المتعدون بتنفيذها منذ بداية الحظر التى أعلنتها الحكومة فى 25 مارس الماضى، وبالتوازى تم إزالة 409 حالات تعد تم رصدها قبل فترة الحظر.

وأضاف اللواء أشرف عطية، أن الموجة الـ 16 شهدت بدءاً من 8 يوليو الماضى وحتى الآن إزالة 170 حالة إزالة على أراضى بناء بمساحة 135 ألف و962 م2، بجانب إزالة 70 حالة تعد على أراضى زراعية بمساحة تصل لنحو 4,5 فدان، لافتاً إلى أنه في هذا السياق تم اليوم تنفيذ 25 قرار إزالة بإجمالى مساحة 13 ألف و 500 متر مربع بمناطق خلف المسلة الناقصة وشرق عمارات التجاريين داخل نطاق مركز ومدينة أسوان.

وأشار أشرف عطية إلى أن الحملة شهدت مشاركة واسعة للعاملين بالوحدة المحلية، بجانب التشكيلات الأمنية والأجهزة الشرطية المعاونة تحت قيادة اللواء أشرف إدريس مساعد مدير الأمن، مؤكداً أنه بالتوازى سيتم اتخاذ الإجراءات الحازمة حيال المتعدين مع القيام بتحويلهم إلى النيابة العسكرية من أجل الحفاظ على كل شبر من أى تعد.

إزالة 1216 حالة تعد (1)
 
إزالة 1216 حالة تعد (2)
 
إزالة 1216 حالة تعد (3)
 
إزالة 1216 حالة تعد (4)

ازالة التعديات

التعدى على اراضى الدولة

اخبار عاجلة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ أسوان: إزالة 88 حالة تعد بالبناء بإجمالى مساحة 77 ألفا و798 م2

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 06:49 م

الحكومة تضرب بيد من حديد على المتعدين.. المحافظون ينفذون قرار الإزالة ضمن الموجه 16.. أسوان تزيل 64 حالة تعد على مساحة 73 ألف متر مربع.. و"سوهاج" تنفذ 285 قرارا خلال 10 أيام.. والغربية تسترد 18 ألف م2.. صور

الإثنين، 20 يوليه 2020 06:00 م

محافظ أسوان : إزالة 64 حالة تعدى بناء و 52 تعدى على أراضى زراعية‎

السبت، 18 يوليه 2020 03:21 م

محافظ أسوان: إزالة تعديات على 15 فدان بقريتى العطوانى و قورته.. صور

الخميس، 02 يوليه 2020 05:02 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة