إزالة فورية لـ 17حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بالقوصية بأسيوط (صور)

أسيوط - فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،على عدم التهاون أو التقاعس فى إزالة أى تعديات على الرقعة الزراعية أو أراضى أملاك الدولة أو أراضى الرى وحماية النيل،والتصدى لأعمال البناء المخالف بمراكز وقرى ونجوع المحافظة ، وذلك خلال حملات مستمرة لإزالة كافة التعديات واسترداد أراضى الدولة وتسليمها لجهات الولاية ضمن الموجة الـ 16 للازالات والتى تستهدف التعديات على أملاك الدولة والحالات التى لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين ، أو لم يستكملوا إجراءات التقنين ، والحالات التى لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة .

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل معها بشكل حاسم مشيراً إلى التنسيق بين الجهات المعنية لرصد ومتابعة وإزالة أى تعدى او مخالفة للقانون فى كافة ربوع المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ 17 حالة إزالة تعدى على أراضى املاك الدولة بقرى مركز القوصية خلال حملة مكبرة برئاسة المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة ضمن الموجة الـ 16 للإزالات وبمشاركة هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية ومصطفى فتحى نائب رئيس المركز وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومركز شرطة القوصية وبمشاركة مسئولى أراضى املاك الدولة وحماية النيل والإدارة الزراعية والأحواض والجمعية الزراعية وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية حيث ان الحملات تتم بالتنسيق بين المحافظة وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية والوحدات محلية وكافة الجهات المعنية مشيرًا إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون والمتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك



إزالات بالقوصية



إزالات بالقوصية



إزالات بالقوصية



إزالات بالقوصية



إزالات بالقوصية



إزالات بالقوصية