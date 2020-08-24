اليوم السابع
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إدارة المواقف تضبط 90 مخالفة فى أسوان.. صور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:27 م
إدارة المواقف تضبط 90 مخالفة فى أسوان.. صور
أسوان - صلاح المسن

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مرت إدارة المواقف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، اليوم، على جميع مواقف سيارات الأجرة بمدينة إدفو ومتابعة عملية النظافة داخل المواقف، كما تم تحرير مخالفات خطوط سير وكذلك مخالفات مواقف عشوائية بـ(90) مخالفة تم رصدها بالجهاز وإرسالها إلى السكرتير العام المساعد بالمحافظة.

وذلك بناء على تعليمات العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمتابعة العمل بالمواقف وانتظامها ومنع المواقف العشوائية وكذلك عدم تجاوز خطوط السير.

من ناحية أخرى كان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تنفيذ التوجيهات الخاصة بإستمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية من خلال التنسيق مع مديرية أمن أسوان.

وأوضح المحافظ، أنه تم إزالة 1216 حالة تعد منها 637 حالة تعد قام المتعدون بتنفيذها منذ بداية الحظر التى أعلنتها الحكومة فى 25 مارس الماضى، وبالتوازى تم إزالة 409 حالات تعد تم رصدها قبل فترة الحظر.

إدارة المواقف تضبط (90) مخالفه باسوان 
 

 

إدارة المواقف تضبط (91) مخالفه باسوان 
 

 

إدارة المواقف تضبط (92) مخالفه باسوان 
 

 

إدارة المواقف تضبط (93) مخالفه باسوان 
 

 

إدارة المواقف تضبط (94) مخالفه باسوان 
 

 

إدارة المواقف تضبط (95) مخالفه باسوان 
 

 

إدارة المواقف تضبط (96) مخالفه باسوان 
 

 


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