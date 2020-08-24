إحالة 3 قياديين في الطيران المدني الكويتي إلى هيئة مكافحة الفساد

رويترز

علن وزير الدولة لشئون الخدمات ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي، مبارك الحريص، إحالة ٣ قياديين في الإدارة العامة للطيران المدني، إلى هيئة مكافحة الفساد لوجود شبهة إضرار بالمال العام، وفق صحيفة القبس الكويتية.

وكان الحريص، قد أوقف 3 مسؤولين في «الطيران المدني» عن العمل، في شهر يونيو الماضي، وشكّل لجنة برئاسة إدارة الفتوى والتشريع للتحقيق في تقاعسهم عن أداء واجباتهم الوظيفية، ما خسّر الدولة ملايين الدنانير.

وإيقاف الموظفين جاء على اثر خسارة «الطيران المدني»، حكما قضائيا بقيمة 8.5 ملايين دينار، ووجود شبهات بتقصيرهم في تزويد إدارة الفتوى بمستندات القضية قبل الفصل فيها وصدور الحكم القضائي.