إحالة شخصين للمحاكمة ضبط بحوزتهما مواد بترولية قبل بيعها فى السوق السوداء

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، بإحالة شخصين للمحاكمة، أمام محكمة الجنح بتهمة الغش التجارى، ضبط بحوزتهما كمية من المواد البترولية المدعمة بقصد بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة بالنزهة، وحرر محضرا بالواقعة.

تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين سائق، وتباع أثناء استقلالهما سيارة نقل بصندوق بدائرة قسم شرطة النزهة، مُحمل عليها برميل بداخله 1000 لتر سولار مدعم، و60 جركن بداخلها 1200 لتر سولار مدعم.

وبمناقشتهما اعترفا بتحصلهما على المضبوطات من إحدى محطات الوقود الكائنة بمنطقة القلج بمحافظة القليوبية، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.