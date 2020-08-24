إحالة المتهم بقتل زوجته وإشعال النيران بجثتها بالظاهر للجنايات

كتب عبد الله محمود - سليم على

قررت نيابة الظاهر الجزئية، إحالة المتهم بقتل زوجته وإشعال النيران فى جثتها، بسبب خلافات أسرية للمحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.

تبين من التحريات أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاحا أبيض، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا بالسلاح قاصدا قتلها، فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها، وقام بإشعال النيران في المسكن وفي جثتها لإخفاء معالم جريمته وفر هاربًا.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الجريمة وقال "كانت بتزن كتير وبتنكد عليا، وطلقتها من حوالي 7 أشهر ورديتها تاني، ومفيش أسبوع وقتلتها وحطيت الجثة في سجادة وولعت فيها".

تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي غرفة عمليات إطفاء القاهرة بلاغًا بنشوب حريق فى شقة بعقار سكنى دائرة قسم شرطة الظاهر، على الفور تم توجيه 5 سيارات إطفاء تمكنت من محاصرة كرات اللهب التى تسببت فى احتراق ربة منزل بداخل الشقة، وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين من المعاينة وجود سيدة فى العقد الثالث من عمرها بجثتها آثار 3 طعنات وآثار حروق بجسدها، تم التحفظ على الجثة، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبها لبيان سبب الجريمة.

وكشفت التحريات، أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة وفر هاربا عقب الحادث وبصحبته طفلتاه، تم تحديد مكان اختبائه بإحدى شقق أقاربه بمدينة دار السلام، وتم ضبطه، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحريات صحة الواقعة وقرر النيابة إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.