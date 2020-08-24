من جانبها، قالت خدمة الأرصاد الجوية إنه "في ظل الجفاف الشديد بإمكان العواصف الرعدية إشعال مزيد من حرائق الغابات نهاية الأسبوع الجاري".

وأقرت السلطات في كاليفورنيا بأن عدد الأفراد لم يكن كافيا في البداية لمكافحة هذا العدد الكبير من الحرائق الواسعة النطاق، لكن رجال الإطفاء تلقوا في وقت سابق تعزيزات شملت أفرادا ومعدات من ولايات أمريكية عدة.
 