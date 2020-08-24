كاليفورنيا (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم وكالة الحماية من الحرائق في كاليفورنيا، دانيال بيرلانت اليوم الاثنين، أنه تم إجلاء نحو 240 ألف شخص لحمايتهم من خطر الحرائق التي تجتاح ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن صواعق البرق أشعلت حرائق خلفت سحبا ودخانا كثيفا غطى المنطقة، وتوقع جهاز الإطفاء في كاليفورنيا مزيدا من البرق، متابعا "على الجميع التأهب ووضع خطة إجلاء".