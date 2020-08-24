أستاذ هندسة النقل لتليفزيون اليوم السابع: الدولة صرفت تريليونا و100 مليار لتطوير الطرق

قال حسن مهدى، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن مرافق الدولة من الكهرباء والصرف الصحي والطرق بما فيها قطاع النقل كان يعاني من مشكلات متعددة قبل تولى الرئيس السيسى، مضيفًا: "قطاع النقل قطاع خدمي يمس حياة المواطن ويدعم التنمية المستدامة وكان توجيهات الرئيس السيسي في فترة الرئاسة الأولى أن يكون هناك حلول جذرية للقضاء على مشكلات النقل التي كانت تحل بالمسكنات في السنوات الماضية".

وأضاف حسن مهدي، في تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، إن الدولة المصرية صرفت نحو تريليون و100 مليار جنيه تم صرفه من 2014 حتى الآن، على تطوير الطرق، والسكك الحديد والنقل النهري، والنقل البحرى، والنقل الداخلى، ومترو الانفاق، لافتًا إلى أنه تم ضخ 97 مليار جنيه استثمارات في الخط الثالث لمترو الإنفاق لخدمة المواطنين لربط القاهرة بالجيزة.

وتابع أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس: "الدولة بدأت في 2014 إقامة مشروعات للقضاء على البطالة، والبدء في التنمية العمرانية التي تعتمد على محاور الطرق الجديدة، وتم إنشاء العديد من المصانع التي ظهرت مع بدء المشروع القومى للطرق، لافتًا إلى أن المشروع القومى للطرق ليس فقط لتسهيل حركة نقل المواطنين ولكنه جزء من التنمية الشاملة التي تشهدها مصر".

وأوضح حسن مهدي، أن التطوير الكبير في موانئ مصر والطرق الداخلية سيساهم في زيادة حركة التجارة العالمية، لافتًا إلى أن ما تقوم به وزارة النقل من تطوير شبكة الطرق ومحاور الطرق الجديدة فهي تخدم التجارة الدولية، وتزيد من ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي.

وتابع: "هناك علاقة قوية بين الاقتصاد وشبكة الطرق، مصر تعمل على جميع المحاور هناك مشروع قومى للطرق، ومشروع قومى لتطوير السكك الحديد، كما تم افتتاح منذ أيام مرحلة جديدة من مترو الأنفاق".