75 % من الجمهوريين يرون أمريكا أفضل حالًا مما كانت عليه قبل 4 سنوات

كتبت رباب فتحى

وجد استطلاع أجرته شبكة CBS الأمريكية أن 75٪ من الجمهوريين يعتقدون أن الولايات المتحدة أفضل حالًا الآن مما كانت عليه قبل أربع سنوات، ويقول 82٪ من هؤلاء أن ذلك يرجع إلى ثقتهم فى دونالد ترامب.

ويعتقد 67٪ من الجمهوريين أن الاقتصاد فى حالة جيدة، ويعتقد 73٪ أن الحكومة تتعامل مع Covid-19 بشكل جيد، و64٪ يعتقدون أن الوفيات الناجمة عن الفيروس أقل من الأرقام المبلغ عنها، أما بالنسبة للاحتجاجات الأخيرة ضد العنصرية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، فإن 81٪ من الجمهوريين يقولون إنه تم إيلاء الكثير من الاهتمام للتمييز.

وكانت الصورة مختلفة بين جميع الناخبين، حيث يعتقد 35٪ فقط أن البلاد أصبحت فى وضع أفضل مما كانت عليه قبل أربع سنوات، ويعتقد 35٪ أن الاقتصاد جيد، و 38٪ يقولون أن المعركة ضد كوفيد -19 تسير على ما يرام، و 44٪ يعتقدون أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتمييز.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن خطاب بايدن فى المؤتمر الوطنى للحزب الديمقراطى لقى استحسانًا جيدًا، بما فى ذلك من قبل العديد من نقاد "فوكس نيوز"، ولكن يبدو أنه كان يوعظ بشكل أساسى إلى المتحولين بين الأحزاب من الناخبين الذين شاهدوا "الكثير" من المؤتمر الوطنى، حيث كان 71٪ من الديمقراطيين ، و 17٪ من المستقلين ، و 11٪ من الجمهوريين. قال 66٪ من الديمقراطيين إنهم متحمسون للتصويت قبل المؤتمر ، مقارنة بـ 69٪ الآن.

يحتفظ بايدن بتصدره الإجمالي على ترامب بين جميع الناخبين بنسبة 52٪ إلى 42٪ ، رغم أن ترامب خسر التصويت الشعبي في الانتخابات الأخيرة لكنه فاز بالكتلة الانتخابية، وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع 3.6 نقطة.

وقالت الصحيفة إن جو بايدن عليه القيام بعمل ما إذا كان يريد إقناع الناخبين الجمهوريين بالتخلى عن مرشح حزبهم ترامب فى انتخابات نوفمبر.