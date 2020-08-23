18 قانونا فى الساعات الأخيرة لـ «النواب».. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، فض دور الانعقاد فى جلسة اليوم حال الانتهاء من جدول الأعمال.. 18 قانونا فى الساعات الأخيرة لـ «النواب».. الإجراءات الضريبية والجمارك ودعم التعليم والمبدع الصغير أبرز المشروعات.. وأمين البرلمان: فض دور الانعقاد بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس.



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