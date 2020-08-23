اليوم السابع
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13 ألف شخص يسجلون فى تجارب لقاح موديرنا الأمريكية لكورونا

الأحد، 23 أغسطس 2020 09:00 ص
13 ألف شخص يسجلون فى تجارب لقاح موديرنا الأمريكية لكورونا لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أنها سجلت حتى الآن 13194 مشاركًا فى المرحلة المتأخرة من تجربة 30 ألف متطوع فى الولايات المتحدة لاختبار مرشح لقاح فيروس كورونا وفقا لتقرير لصحيفة time now news .

وأوضحت الشركة أيضًا أن 18% من المشاركين المسجلين حاليًا هم من السود أو اللاتينيين أو الهنود الأمريكيين أو سكان ألاسكا الأصليين، وهى المجموعات الأكثر تضررًا من جائحة فيروس كورونا.

وبدأت موديرنا دراسة لقاحها المرشح mRNA-1273 ، في يوليو وتتوقع إكمال التسجيل في سبتمبر، وتعد التجربة الأمريكية التى يبلغ عددها 30 ألف شخص من بين أولى الدراسات المتأخرة ما يضيف الأمل فى أن اللقاح الفعال سيساعد فى إنهاء الوباء.

وفى الأسبوع الماضى أبرمت الشركة اتفاقية توريد مع الحكومة الأمريكية لتوفير 100 مليون جرعة من لقاح COVID-19 المحتمل مقابل 1.5 مليار دولار.

وحصلت شركة موديرنا فى وقت سابق على ما يقرب من مليار دولار من الحكومة الأمريكية، والتي تساعد في تمويل العديد من اللقاحات المرشحة في إطار برنامج Operation Warp Speed.

وأظهرت الأبحاث أن الأمريكيين السود واللاتينيين مصابون بـ COVID-19 بمعدل يزيد عن ضعف معدل إصابة الأمريكيين البيض، مع إصابة الأمريكيين الأصليين بمعدلات أعلى.


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كورونا نيوز

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