اليوم السابع
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وزير النفط العراقى: نسعى لإنتاج 7 ملايين برميل يوميا

الأحد، 23 أغسطس 2020 09:54 م
وزير النفط العراقى: نسعى لإنتاج 7 ملايين برميل يوميا نفط
رويترز

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قال وزير النفط العراقي، إن بلاده تستطيع حالياً إنتاج 5 ملايين برميل يومياً ويمكن أن نصل إلى 7 ملايين بحلول عام 2025.

وأكد الوزير أن بلاده  تخطط لإنتاج مليون برميل يومياً في منطقة ذي قار، مؤكدا أن العراق لن يستورد الغاز في عام 2025.

 

 


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النفط العراقي

وزير النفط العراقي

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