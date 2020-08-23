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مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 127 رحلة لنقل 14 ألف راكب

الأحد، 23 أغسطس 2020 10:52 ص
مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 127 رحلة لنقل 14 ألف راكب مطار القاهرة الدولى
كتبت ـ رحاب نبيل

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يستقبل مطار القاهرة الدولى، علي مدار اليوم الأحد ، 65 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7 آلاف راكب، كما يغادر المطار 62 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها  7 آلاف راكب.
 
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة ، مغادرة ووصول حوالي 14 الف راكب علي متن 127  رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
 
 
 

 


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