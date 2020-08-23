مصدر بوزارة الآثار: مسجد عارف باشا غير مسجل كأثر ويخضع لإشراف الأوقاف

كتبت آمال رسلان

فى الوقت الذى تم تداول صور لمسجد عارف باشا بعد تضرره خلال السنوات الماضية، لافتين إلى أنه مبنى أثرى مهمل، أكد مصدر بوزارة الآثار لـ"اليوم السابع"، أن مسجد عارف باشا غير مسجل كأثر، لافتا إلى أنه يخضع بالكامل لإشراف وزارة الأوقاف المسئولة عن المساجد غير المسجلة على قائمة الآثار.

ويقع المسجد فى حى الدرب الأحمر، حيث يوجد العديد من المبانى العتيقة المتنوعة ما بين مساجد وأسبلة وحمامات وكتاتيب تنتمى لعصور مختلفة، بعضها مسجل كأثر والبعض غير مسجل، ومن المبانى غير المسجلة برز مسجد عارف باشا الذى يعود تاربخه لـ150 عاما.

وبدأت حالة المسجد تتدهور فى الخمسينيات حتى أغلق نهائياً فى تلك الفترة، ووصل المسجد إلى أسوأ حالاته وأصبح آيلاً للسقوط بعد زلزال 1992 م حيث تعرض إلى أضرار جسيمة.