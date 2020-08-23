محافظ قنا يأمر بإنتداب طبيبين للعمل بوحدة الكلى الصناعى بأبوتشت

قنا فريق المحافظات

أمر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بإنتداب طبيبين هما الدكتور بلامون بولس والدكتور عماد داغام للعمل بوحدة الكلى الصناعى بمدينة أبوتشت، جاء ذلك إستجابةً لشكوى المرضى خلال جولته بالوحدة لمتابعة انتظام سير العمل بها موجها بضرورة توفير كافة سبل الراحة لهم وأوضح المحافظ ان الوحدة تضم 21 ماكينة غسيل مجهزة لخدمة المرضى .

كما تفقد الداودى المقر المؤقت لمستشفى أبوتشت العام حيث زار قسم الإستقبال وغرف المرضى وقسم حضّانات الأطفال وإطمئن من المرضى على الخدمات المقدمة لهم مؤكدا على حرص المحافظة على توفير خدمة طبية لائقة لأبناء المحافظة وضبط إنتظام فرق الأطباء والتمريض .

وتابع الداودى جولته بتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى أبوتشت العام والتى يجرى إحلالها وتجديدها ضمن المشروع القومى لإحلال وتجديد 31 مستشفى عام ومركزى فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية .

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة التجهيزات النهائية بمركز سمهود المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل تمهيدا لإفتتاحة خلال الفترة المقبلة مشيرا الى انه تم تطويرالمركز ليقدم كافة خدمات طب الأسرة والطفل حيث يضم قسم للولاده وغرفة عمليات مجهزة وقسم للحضّانات به 5 حضّانات و 16 سرير " 2 سرير عناية كهربائى – 2 تروللى هايدروليك – 12 سرير نصف فولر " ، بالإضافة إلى غرفة للأشعة وغرفة للرعاية المتوسطة فضلا عن العيادات الخارجية مؤكدا أن المحافظة تسعى جاهدة لفع كفاءة المنظومة الطبية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .