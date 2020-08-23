لجنة مكافحة كورونا: توفير اللقاح نهاية العام.. ونصل لصفر إصابات خلال أيام

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس لجنة مكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا كان متوقعا، مؤكدا أن بروتوكول مصر فى علاج كورونا من أقوى البروتوكولات على مستوى العالم، مضيفا أن مصر نجحت فى السيطرة على كورونا بوعى المواطنين والالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أننا نضم جميع السيناريوهات المتوقعة لمواجهة كورونا، مؤكدا أنه سنصل إلى صفر إصابات وصفر وفيات من كورونا خلال الأيام القادمة.



وتابع، أن وعى المواطن والرعاية الطبية المتميزة ساهم فى تقليل الإصابات، مؤكدا أن ريمديسيفير دواء وليس لقاحا وأثبت نجاحة فى حالات شديدة مصابة بكورونا، مشيرا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التى أجرت انتخابات وامتحانات بنجاح فى ظل كورونا.

وأوضح، أن الكمامة هى الحل الأمن للوقاية من كورونا، مؤكدا أن وزارة الصحة لم تغلق أى مستشفى للعزل وتعمل بكامل قوتها، ولدينا استعداد كامل لاستقبال أى إصابات، ونتابع جميع اللقاحات التى تم إنتاجها لمواجهة كورونا على مستوى العالم، ومصر لديها 6 لقاحات فى مراحل التجارب.

وتابع أن المصل ضد كورونا سيتم إنتاجه فى مقر المصل واللقاح وسيتاح فى شهر 12، وسيتم توفير اللقاح، مضيفا: "المصرى الأولى باللقاح ويليه القارة الأفريقية فى توزيع اللقاح عليهم، بسبب أن مصر ستصنع اللقاح برعاية صينية مصرية".

وأشار إلى أن العالم يخشى من احتمالية موجة ثانية، والهدف الأساسى من وزارة الصحة توعية الأطباء للتفرقة بين فيروسات الإنفلونزا وكورونا، ونسبة الحالات الموجودة على أجهزة التنفس 5%، والقيادة السياسية كان لديها وعى كبير لمواجهة كورونا.