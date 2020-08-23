اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 07:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة متابعة الخدمات ببنى سويف ترصد غلق وحدة قرية الفنت الصحية بأوقات العمل

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:41 م
لجنة متابعة الخدمات ببنى سويف ترصد غلق وحدة قرية الفنت الصحية بأوقات العمل لجنة متابعة الخدمات ببنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت لجنة متابعة مستوى الخدمات والمرافق بقرى محافظة بنى سويف جهودها الميدانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بتكثيف الجولات الميدانية والرقابية بالقرى من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لهذا الغرض، للوقوف على مستوى الخدمات الحيوية، ومواجهة كافة صور التعديات على أراضى الدولة، وكذا الإشغالات المخالفة، ومواجهة كافة صور الغش التجارى والتلاعب بالأسعار بأسواق القرى، وإجراءات مجابهة فيروس كورونا طبقا لخطة الدولة فى هذا الشأن، والسماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية، وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيالها.

 

وشنت اللجنة، اليوم الأحد، حملة متابعة وتفتيش بالوحدة المحلية لقرية الفنت مركز الفشن، برئاسة محمد جبر معاون محافظ بنى سويف، حيث تفقدت كافة المرافق العامة بقرى الوحدة المحلية، وتم رصد عدد من المخالفات والسلبيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 

ومرت اللجنة على الوحدات الخدمية بالقرية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الملاحظات، خاصة وجود الوحدة الصحية مغلقة فى أوقات العمل،  وتم توجيه مسئولى الوحدة المحلية بالتحقيق فى ذلك، والمرور اليومى على تلك المكاتب الخدمية التى تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين، مع إرسال تقرير مصور يوميا عن الموقف الخدمى بها.

لجنة متابعة الخدمات ببنى سويف (1)
 
لجنة متابعة الخدمات ببنى سويف (2)
 
لجنة متابعة الخدمات ببنى سويف (3)
 
لجنة متابعة الخدمات ببنى سويف (4)
 
لجنة متابعة الخدمات ببنى سويف (5)
 
لجنة متابعة الخدمات ببنى سويف (6)
 
لجنة متابعة الخدمات ببنى سويف (7)

بنى سويف

اخبار عاجلة

اخبار مصر

اخبار بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ بنى سويف يتابع 5 مشروعات لتأهيل وتبطين الترع بتكلفة 368 مليون جنيه

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:00 م

رئيس جامعة بني سويف يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق.. صور

الأحد، 23 أغسطس 2020 02:58 م

أغرب أعمال السحر الأسود تكشفها حملات تنظيف المقابر فى بنى سويف.. العثور على سحر بالمرض داخل رأس قط مذبوح.. وأسحار لجلب التعاسة والفراق على أرجل الدجاج.. والمسئولون عن المبادرة: لا نقترب من المقابر المغلقة

الأحد، 23 أغسطس 2020 02:30 م

ضبط 1000 لتر بنزين وسولار داخل طلمبة رصيف بطريق بنى سويف الفيوم الجديد

الأحد، 23 أغسطس 2020 02:10 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة