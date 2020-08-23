لجنة متابعة الخدمات ببنى سويف ترصد غلق وحدة قرية الفنت الصحية بأوقات العمل

بنى سويف أيمن لطفى

واصلت لجنة متابعة مستوى الخدمات والمرافق بقرى محافظة بنى سويف جهودها الميدانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بتكثيف الجولات الميدانية والرقابية بالقرى من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لهذا الغرض، للوقوف على مستوى الخدمات الحيوية، ومواجهة كافة صور التعديات على أراضى الدولة، وكذا الإشغالات المخالفة، ومواجهة كافة صور الغش التجارى والتلاعب بالأسعار بأسواق القرى، وإجراءات مجابهة فيروس كورونا طبقا لخطة الدولة فى هذا الشأن، والسماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية، وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيالها.

وشنت اللجنة، اليوم الأحد، حملة متابعة وتفتيش بالوحدة المحلية لقرية الفنت مركز الفشن، برئاسة محمد جبر معاون محافظ بنى سويف، حيث تفقدت كافة المرافق العامة بقرى الوحدة المحلية، وتم رصد عدد من المخالفات والسلبيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ومرت اللجنة على الوحدات الخدمية بالقرية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الملاحظات، خاصة وجود الوحدة الصحية مغلقة فى أوقات العمل، وتم توجيه مسئولى الوحدة المحلية بالتحقيق فى ذلك، والمرور اليومى على تلك المكاتب الخدمية التى تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين، مع إرسال تقرير مصور يوميا عن الموقف الخدمى بها.