"لا صوت لدعاة الفوضى".. ولاية أمريكية تحرم المتظاهرين من التصويت بالانتخابات

كتبت: نهال أبو السعود

وقع حاكم ولاية تينيسي الأمريكية على مشروع قانون يفرض عقوبات على المتظاهرين، بما في ذلك زيادة مدة السجن وفقدان حقوق التصويت، فوفقا لتقرير فوكس نيوز وقع الحاكم بيل لي مشروع قانون لمراجعة القوانين الجنائية المتعلقة بالاحتجاج السلمي بعد أشهر من المظاهرات أمام مبنى الكابيتول في ناشفيل وهو يجعل "التخييم" على ممتلكات الدولة جريمة جنائية وسيواجه المخالفون تهم جنائية وهي عقوبة إلزامية بحد أدنى 30 يومًا في السجن والتعويض عن أي ضرر في الممتلكات وقد يواجه الجناة ما يصل إلى ست سنوات في السجن وغرامة تصل إلى 3000 دولار.

بغض النظر عن التصنيف تنص قوانين تينيس ان المذنب بتهمة جناية ، يفقد الحق في التصويت يمكن لمجرمي الفئة E تقديم التماس لشطب التهم بعد خمس سنوات.

يصنف مشروع القانون أيضًا أعمال الشغب على أنها جناية من الدرجة C ، وتتطلب الحد الأدنى الإلزامي من السجن لمدة 90 يومًا، ولكن قد يواجه الجناة ما يصل إلى 15 عامًا ، وغرامات تصل إلى 10000 دولار.

قد تنجم هذه التهم عن الاعتداء على المستجيب الأول ، مما تسبب في أعمال شغب أو عرقلة طريق سريع.

وبحسب ما ورد طلب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في تينيسي من الحاكم استخدام حق النقض ضد مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر. وقالت إنها ستراقب كيفية تطبيق القانون وحثت سكان تينيسي على "الخروج والتصويت مثلما تعتمد حقوقهم عليه".

وخيم النشطاء أمام مبنى الكابيتول لعدة أشهر مطالبين بمقابلة لي وبحسب ما ورد رفض المحافظ مقابلتهم، ومن المقرر ان يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 أكتوبر ، وسوف يتعلق فقط بالجرائم التي حدثت في ذلك التاريخ وبعده.