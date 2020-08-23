في هذه الحالات.. تسقط غرامات مستحقات اشتراكات التأمينات المتأخرة

كتب مدحت وهبة

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن صدور قانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من جزاءات مالية، ونشر في الجريدة الرسمية يوم 16 أغسطس، مشيرًا إلى أن القانون ذكر أن من سدد أصل اشتراكاته التأمينية قبل صدور القانون أي قبل يوم 16 أغسطس ويسدد حاليًا في المبالغ الإضافية التي حسبت عليه كغرامات تسقط المبالغ الاضافية؛ أي أن كل من سدد الاشتراكات قبل 16 أغسطس ُيعفى من سداد مبالغ إضافية، مضيفًا أن 31 ألفا و404 منشأت ستستفيدون من الإعفاء بإجمالي مديونية ستسقط عليهم 982.9 مليون جنيه.

وأضاف اللواء جمال عوض أيضًا أن القانون يعطي من 17 أغسطس 2020 حتى 15 أكتوبر 2020 – وهى مدة 60 يومًا، فرصة إعفاء من 90 % من المبالغ الإضافية المستحقة عليه عند تسديد أصل الاشتراكات، ومن 16 أكتوبر حتى 14 ديسمبر يتم إعفاء 70% من المبالغ الإضافية، ومن يوم 15 ديسمبر لـ14 فبراير 2021 فعند سداد أصل الاشتراكات يتم إعفاء 50% من المبالغ الإضافية.