اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 11:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

في هذه الحالات.. تسقط غرامات مستحقات اشتراكات التأمينات المتأخرة

الأحد، 23 أغسطس 2020 08:06 م
في هذه الحالات.. تسقط غرامات مستحقات اشتراكات التأمينات المتأخرة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والزميل مدحت وهبة
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن صدور قانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من  جزاءات مالية، ونشر في الجريدة الرسمية يوم 16 أغسطس، مشيرًا إلى أن القانون ذكر أن من سدد أصل اشتراكاته التأمينية  قبل صدور القانون أي قبل يوم  16 أغسطس ويسدد حاليًا في المبالغ الإضافية التي حسبت عليه كغرامات  تسقط المبالغ الاضافية؛ أي أن كل من سدد الاشتراكات قبل 16 أغسطس ُيعفى من سداد مبالغ إضافية، مضيفًا أن 31 ألفا و404 منشأت ستستفيدون من الإعفاء بإجمالي مديونية ستسقط عليهم  982.9 مليون جنيه.

وأضاف اللواء جمال عوض أيضًا أن القانون يعطي من 17 أغسطس 2020 حتى 15 أكتوبر 2020 – وهى مدة 60  يومًا، فرصة إعفاء من 90 % من المبالغ الإضافية المستحقة عليه عند تسديد أصل الاشتراكات، ومن 16 أكتوبر حتى 14 ديسمبر يتم  إعفاء 70% من المبالغ الإضافية، ومن يوم  15 ديسمبر لـ14  فبراير 2021 فعند سداد أصل الاشتراكات يتم إعفاء 50% من المبالغ الإضافية.


التأمينات

مستحقات التأمينات المتأخرة

غرامات التأمينات

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة