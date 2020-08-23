فيروس كورونا ينتشر بين الفرنسيين دون سن الأربعين أكثر بأربع مرات ممن فوق الـ65

وكالات

فيروس كورونا ينتشر بين الفرنسيين دون سن الأربعين، بمعدل يتجاوز أربعة أضعاف انتشاره بين كبار السن فوق 65 عاما، هذا ما أكده وزير الصحة الفرنسى، أوليفييه فيران، لكنه شدد على أن الأضرار الناتجة عن العدوى في ازدياد بين المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة.

ونقلت قناة فرانس 24 ، أن وزير الصحة الفرنسى، أوليفييه فيران، أعلن أن فيروس كورونا ينتشر بين الفرنسيين دون سن الأربعين بمعدل يتجاوز أربعة أضعاف انتشاره بين كبار السن ما فوق 65 عاما لكنه حذر من أن الأضرار الناتجة عن العدوى في ازدياد بين المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة.

وأشار فيران في مقابلة مع صحيفة "جورنال دي ديمونش" ، الفرنسية نشرت الأحد إلى " أننا في موقف محفوف بالمخاطر"، مضيفا أن العدد المرتفع لحالات الإصابة لا يعود إلى العدد الكبير للفحوص فقط.

وكما صرح الرئيس إيمانويل ماكرون سابقا، استبعد وزير الصحة ضرورة فرض إجراءات عزل عام شامل مجددا لمحاربة انتشار المرض. لكنه قال إن من الممكن اتخاذ إجراءات محلية في ظل ازدياد حالات الإصابة في فرنسا ومناطق أخرى.

وقال الوزير "هذا ليس استثناء فرنسيا، إنه نظام أوروبي".

وسجلت فرنسا 3602 حالة إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة يوم السبت، وكان عدد الحالات اليومية قد وصل قبل أيام إلى أعلى مستوياته منذ رفع القيود، ولفت الوزير إلى أن عددا كبيرا من المصابين صغار السن لم تظهر عليهم أعراض أو عانوا من مضاعفات محدودة.