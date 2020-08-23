اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 01:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

على جمعة: النبى استعان بشخص كافر فى الهجرة ليعلمنا الأخذ بالأسباب

الأحد، 23 أغسطس 2020 01:20 ص
على جمعة: النبى استعان بشخص كافر فى الهجرة ليعلمنا الأخذ بالأسباب على جمعة
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور علي جمعة: "إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا معنى جديدًا للهجرة، وهي أن كل بداية جديدة هي هجرة، مشيرا إلى أن مصر الآن بدأت في صنع بداية جديدة، ولا بد أن ننظر لذلك الأمر بنظرة "الصفحة الجديدة"، وأن نبدأ في صنع أمور جديدة في المجتمع متمثلة في البناء والتشييد، موضحا أنه لا يمكن أن نقتصر الأمر على حادثة وقعت منذ أكثر من 1400 سنة.

وأضاف جمعة، خلال لقائه الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وضع لنا خطة كاملة للأخذ بالأسباب بجانب دعاء الله، فإن المزارع إذا لم يرمي البذر ودعا الله أن ينبت نباتا، فإنه لن ينبت، لذلك لا بد أن يرمي ببذوره لكي ينبت الزرع، ويدعو الله بعدها لكي يحمي زرعه ويبارك في رزقه، مشيرا إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في هجرته استعان بعبد الله ابن أريقط، وهو كان من أهل الخبرة ومن يعلم دروب الصحراء، ولم يكن مسلماً، رغم أن النبي كان يمكنه أن يدعي الله أن يرشده للطريق، ولكنه قدوة ويرغب أن يعلم أمته الأخذ بالأسباب.

وأضاف أن سيدنا عمر كان رجل دولة، وصنع الكثير من عناصر الدولة مثل الدواوين والإحصاء والمحاسبة المالية وأنشأ ما يعرف الآن بالجهاز المركزي للمحاسبات، هو أول من أسس الذمة المالية للحكام، وهو أول ما نظم البلاد المفتوحة حتى تستمر في العطاء ولا يفقد فيها النظام.


علي جمعة

الرسول

الهجرة

الهجرة النبوية

الاخذ بالاسباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصر تنتج 1200ميجا وات من الطاقة النووية في 2026 ..اعرف التفاصيل

الأحد، 23 أغسطس 2020 12:39 ص

الكونجرس الأمريكي يقر 25 مليار دولار دعما لخدمات البريد

الأحد، 23 أغسطس 2020 12:38 ص

الشائعات بتقرير فالصو: ضابط يعتدى بالضرب على سيدات الشرقية.. وخطبة الجمعة عن فضل تقليل حجم الرغيف

السبت، 22 أغسطس 2020 07:24 م

سعد الدين الهلالى يوضح ببرنامج "كن أنت" كيفية صلاة الجمعة فى المنزل

السبت، 22 أغسطس 2020 05:41 م

وزير الأوقاف يوجه قيادات المديريات بعدم فتح الزوايا لصلاة الجمعة

السبت، 22 أغسطس 2020 05:36 م

روشتة برلمانية للمواطنين بعد عودة صلاة الجمعة فى ظل جائحة كورونا

السبت، 22 أغسطس 2020 01:57 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة