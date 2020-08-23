اليوم السابع
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ضبط المتهمين بقتل مزارع داخل أرض زراعية بسمنود فى الغربية

الأحد، 23 أغسطس 2020 03:09 م
ضبط المتهمين بقتل مزارع داخل أرض زراعية بسمنود فى الغربية متهم - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية فى إلقاء القبض على المتهمين بقتل مزارع باحدى قرى سمنود بعد قيام عاطل وربة منزل بقتل المجنى عليه بعد أن شاهدهما يتعاطون المخدرات داخل أرضه.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود بورود إشارة لشرطة النجدة بالعثور على جثة مزارع بها طعنات بقطعة أرض زراعية.

وكشفت تحريات مباحث مركز سمنود برئاسة الرائد محمد عمارة رئيس المباحث، بإشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة سائق  "توك توك" مسجل شقى خطر، وربة منزل.

وتوصلت التحريات الى قيامهما بتعاطى المخدرات بأرض زراعية ملك القتيل وما ان شاهدهما القتيل سدد له المتهم طعنات نافذة بالصدر أودت بحياته فى الحال، وتم ضبطهما وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.

 

 


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