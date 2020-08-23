صور.. حملات مكبرة بكل مراكز ومدن كفر الشيخ لرفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، حملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة ، وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم.

فأشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة، ورفع كفاءة وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقرى القن، والروضة، وتيدا، والورق، وبرية لاصيفر، بالإضافة إلى أعمال التجميل وقص وتهذيب الأشجار بقرية أبو غنيمة، كما أشرف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، بالإشراف على إزالة المتولد اليوم من القمامة والمخلفات، وقص وتهذيب الأشجار، فضلاً عن رفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة، والقري، والتوابع.



كما تابع اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق،أعمال النظافة العامة والتجميل، وإزالة المخلفات والتراكمات أولاً بأول، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بسنهور المدينة، وقرية محلة أبوعلى وتوابعها.، كما تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال تحسين منظومة النظافة، وإزالة المتولد اليومى من القمامة و المخلفات والأتربة بالمدينة، والقرى.



وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، رفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بقريتى أبو بدوي، والجرايدة وتوابعها،وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على إزالة المخلفات والتراكمات أولاً بأول بالمدينة، ونقلها إلى المقالب العمومية ، وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم.

صيانة الكشافات ورفع القمامة والمخلفات

صيانة الكشافات ورفع القمامة والمخلفات

صيانة الكشافات ورفع القمامة والمخلفات

صيانة الكشافات ورفع القمامة والمخلفات

صيانة الكشافات ورفع القمامة والمخلفات

صيانة الكشافات ورفع القمامة والمخلفات

صيانة الكشافات ورفع القمامة والمخلفات