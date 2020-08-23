صور.. تطهير مصرف فطيرة وفتح طريق كلابشة بكوم أمبو بأسوان

أسوان – صلاح المسن

استجابت الوحدة المحلية لمركز كوم امبو بمحافظة أسوان لشكاوى الأهالى من إعاقة حركة طريق فطيرة كلابشة بسبب تراكم مخلفات تطهير المصرف، ووجه اللواء المهندس وجدى مسلم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم بتطهيره رفع المخلفات وفتح طريق كلابشة كوم أمبو.

من ناحية أخري، استكملت مدينة كلابشة أسوان حملاتها لتجميل ورفع القمامة والمخلفات الصلبة منها، شملت الحملة طريق مصر أسوان وبجوار محطة السكة الحديد وتم وتقليم الأشجار وقص الزوائد على جانبى الطرق العامة ورفع كفاءة الحدائق.

وكانت قد استكملت الأجهزة المعنية بنطاق محافظة أسوان جهودها لتنفيذ حملات الإزالة المكبرة لكافة أشكال التعدى على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية وذلك ضمن الموجه الـ 16 .

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إزالة 30 حالة تعدٍ بإجمالى مساحة 15 ألف م2 وذلك بمنطقة خلف عمارات التجاريين بحى جنوب المدينة، كما تم إلقاء القبض على 6 أشخاص لخرق قرار وقف أعمال البناء مع تحويلهم للنيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار إلى الإستمرار فى التنسيق المسبق مع مديرية أمن أسوان لتوحيد الجهود من أجل شن الحملات المتتالية لإزالة أى تعدى على أراضى الدولة وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين وتحويلهم للنيابة العسكرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على حق الشعب وإستعادة هيبة الدولة وسيادة القانون على الوجه الأكمل.



تطهير مصرف فطيرة وفتح طريق كلابشة بكوم امبو



تطهير مصرف فطيرة وفتح طريق كلابشة بكوم امبو