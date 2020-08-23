شمال سيناء بدون اصابات ووفيات جديدة بكورونا وشفاء 4 حالات

شمال سيناء - محمد حسين

اعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء فى بيانها استمرار خلو المحافظة من اى اصابات جديدة بفيروس كورونا ، وعدم تسجيل حالات وفيات وشفاء 4 حالات واستمرار العزل المنزلى لعدد 22 حالة اصابة بكورونا .

وأوضح البيان الصحفى لمديرية صحة شمال سيناء اليوم عن موقف الإصابات بكورنا، أن إجمالى عدد الحالات الإيجابية الجديدة التى سجلت فى شمال سيناء اليوم "صفر"، حالة ايجابية والحالات المحتجزة تحت العلاج " صفر "، والوفيات " صفر"، و" 4" حالة شفاء ، 22 حالة عزل منزلى تحت العلاج، وإجمالى ما سبق من حالات إيجابية 106 حالات، اجمالى حالات الوفاة 23 وإجمالى حالات الشفاء 329 حالة.

واعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش الانتهاء من تعقيم 6 منازل حالات اشتباه بكورونا.

واوضح بيان للوحدة اعلنته اليوم تطهير حالتين عزل منزلى اشتباه كورونا فى شارع اسيوط بمنطقة الخزان وحى السمران بالعريش، وتطهير اربع شقق لحالات العزل المنزلى .

وسبق واعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش من تنفيذ موجة تعقيم جديدة داخل العريش شملت احياء ومناطق .

كما اعلنت الوحدة تغطية حى الريسة بحملة تعقيم استخدمت خلالها المبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، و محطات الصرف الصحي فى حى الريسة بالمبيدات، ومقر المدنية الشبابية كما تم رش أكوام قمامة فى حى الصفا ، والانتهاء من تغطية حى ابو صقل ، ومحطات الصرف الصحي فى حى ابو صقل.

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