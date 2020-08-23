شاهد..انسحاب القوات الأجنبية من قاعدة التاجى وتسليمها للعراق..وترامب يتعهد بمغادرة جميع جنوده

وكالات

انسحبت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من قاعدة التاجي العسكرية العراقية، وسلمتها لقوات الأمن العراقية المحلية، وسلمت قوات التحالف الدولى الموقع رقم 8 في قاعدة التاجي العسكرية إلى الجانب العراقي.

ويأتي الانسحاب بعد أيام من تجديد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، تعهده بسحب العدد القليل المتبقي من الجنود الأميركيين في العراق.

وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، أن الموقع كان يستخدم لتدريب الكوادر العراقية من قبل التحالف الدولي، مبينا أن الموقع سوف يخصص للقوات الأمنية العراقية لاستخدامه.

وصوت البرلمان العراقي في وقت سابق من العام بالموافقة على رحيل القوات الأجنبية من العراق، وتغادر قوات أميركية وأجنبية البلاد في إطار التقليص.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 5 آلاف جندي في العراق وينشر التحالف 2500 آخرين، وخرج الموقع 47 ألف منتسب عراقي أشرفت قوات التحالف الدولي على تدريبهم على مدى 6 سنوات، بحسب مراسلنا.

وخلال الأشهر الأخيرة أخلى التحالف الدولي 6 قواعد عسكرية، وسط استمرار المشاورات بشأن آليات وتوقيت إعادة انتشار القوات الدولية.

وقال بيان للتحالف الدولي، "قامت قوة المھام المشتركة - عملیة العزم الصلب بتسلیم الموقع الذي تشغله قوات التحالف في معسكر التاجي في العراق إلى قوات الأمن العراقیة في مراسم أقیمت في 23 أغسطس 2020".

وأضاف البيان "لقد تم تسلیم الموقع المخصص إلى قوات التحالف إلى الجانب العراقي بفضل النجاحات التي حققتھا قوات الأمن العراقیة في الحملة المستمرة لھزیمة داعش".

وتابع: "قام التحالف بتسلیم مایعادل مبلغ 347 ملیون دولار من معدات وأصول ومرافق في معسكر التاجي إلى حكومة العراق. كانت ھذه أعلى قیمة مادیة بالدولار لأي من القواعد التي تم تسلیمھا".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد يوم الجمعة الماضي، أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مهما وناجحا، لافتا إلى أن كلا الطرفين خرجا مرتاحين من هذا اللقاء.