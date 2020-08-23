رئيس مدينة الزقازيق يكلف الوحدات المحلية بتلقى طلبات التصالح.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

كلف نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، رؤساء الوحدات المحلية، ‎باستقبال المواطنين بالوحدات المحلية التابعين لها لتقديم طلب التصالح ‎وتلقى الطلبات من المواطنين، وعمل دفتر لتسجيل الطلبات الواردة إليهم.

‎وقال رئيس المدينة لـ"اليوم السابع"، إنه قرر أن يحضر مندوب من الإدارة الهندسية من الوحدة المحليه لتسليمها إلى جهة الاختصاص المنوطة بذلك، حرصا على المواطنين والموظفين من التزاحم منعا لانتشار فيروس كورونا.

وشدد على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح فى المخالفات واستكمال العمل بكل جدية وتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، مطالباً المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أن إجمالى طلبات مقدمة تجاوز 4300 طلب بحصوله تجاوزت 55 مليونا.

كان قد رصد "اليوم السابع" تزاحما شديدا وتكدسا أمام المركز التكنولوجى بمجلس مدينة الزقازيق، من قبل للمواطنين المتقدمين لطلبات التصالح، داخل المقر دون وجود تهوية جيدة أو مكيف ومما يعرض المواطن والموظف لمخاطر العدوى، أو انخفاض ضغط الدم نتيجة الحرارة الشديدة.

وأكد موظفين، أن المواطنين نتيجة الزحام يرفضون الالتزام بالتعليمات الوقائية ويتكدسون أمام المنافذ، الذى يعرضهم لضغوط شديدة وعدم القدرة على العمل بكفاءة.

تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء بالزقازيق

تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء بالزقازيق

تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء بالزقازيق

تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء بالزقازيق

رئيس مدينة الزقازيق