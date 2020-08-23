اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 07:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة الزقازيق يكلف الوحدات المحلية بتلقى طلبات التصالح.. صور

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:37 م
رئيس مدينة الزقازيق يكلف الوحدات المحلية بتلقى طلبات التصالح.. صور تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء بالزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، رؤساء الوحدات المحلية، باستقبال المواطنين بالوحدات المحلية التابعين لها لتقديم طلب التصالحوتلقى الطلبات من المواطنين، وعمل دفتر لتسجيل الطلبات الواردة إليهم.

‎وقال رئيس المدينة لـ"اليوم السابع"، إنه قرر أن يحضر مندوب من الإدارة الهندسية من الوحدة المحليه لتسليمها إلى جهة الاختصاص المنوطة بذلك، حرصا على المواطنين والموظفين من التزاحم منعا لانتشار فيروس كورونا.

وشدد على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح فى المخالفات واستكمال العمل بكل جدية وتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، مطالباً المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أن إجمالى طلبات مقدمة تجاوز 4300 طلب بحصوله تجاوزت 55 مليونا. 

كان قد رصد "اليوم السابع" تزاحما شديدا وتكدسا أمام المركز التكنولوجى بمجلس مدينة الزقازيق، من قبل للمواطنين المتقدمين لطلبات التصالح، داخل المقر دون وجود تهوية جيدة أو مكيف ومما يعرض المواطن والموظف لمخاطر العدوى، أو انخفاض ضغط الدم نتيجة الحرارة الشديدة

وأكد موظفين، أن المواطنين نتيجة الزحام يرفضون الالتزام بالتعليمات الوقائية ويتكدسون أمام المنافذ، الذى يعرضهم لضغوط شديدة وعدم القدرة على العمل بكفاءة. 

IMAG1074
تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء بالزقازيق

 

IMAG1077
تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء بالزقازيق

IMAG1081

 
تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء بالزقازيق

IMAG1089

تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء بالزقازيق

 

IMAG1100
رئيس مدينة الزقازيق

 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

طلبات التصالح فى مخالفات البناء

مركز الزقازيق

رئيس مدينة الزقازيق

مخالفات البناء

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ المنيا يتفقد المركز التكنولوجى ببني مزار لمتابعة استقبال طلبات التصالح

الأحد، 23 أغسطس 2020 04:57 م

رئيس ملوى بالمنيا: توعية المواطنين بأهمية طلبات التصالح فى مخالفات البناء

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 08:06 م

محافظ الإسكندرية يشدد على تقديم التسهيلات للمواطنين فى طلبات التصالح

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 06:29 م

المراكز التكنولوجية بأسوان تواصل تلقى طلبات التصالح فى المخالفات.. صور

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 06:17 م

المراكز التكنولوجية بسوهاج وأخميم تواصل تلقى طلبات التصالح فى المخالفات (صور)

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 03:56 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة