دبة وأبناؤها الأربعة يثيرون الذعر فى بلدة إيطالية.. فيديو

كتبت ــ فاطمة شوقى

دخلت دبة وأبناؤها الأربعة أبروتسو، منطقة إيطالية تقع شرق مدينة روما، تتميز بمنتزهاتها الوطنية الرائعة ومحمياتها الطبيعية، مما يجعل الحيوانات تتعمق فى المدن القريبة من الجبال الجميلة التى تحيط بهم.



ونشر موقع "ايه خى او" الإسبانى مقطع فيديو لدخول الدبة وأبنائها الأربعة إلى أبروتسو وقام أحد المارة بإخراجها.

وتعتبر حوادث الدببة كثيرة فى إيطاليا بسبب جبال الألب، حيث أعلنت السلطات في مقاطعة ترينتينو شمالي إيطاليا أن دبا كان تم اصطياده قبل ثلاثة أشهر، بعدما قضى ما يقرب من عام هاربا، قد فر مجددا.

قالت حكومة ترينتينو في بيان، إن الدب المعروف باسم «إم 49» تجاوز حاجزا كهربائيا وتمكن من اختراق سياج معدني.

وكان الدب يوجد في حديقة مغلقة تعرف باسم كاستلر. ومن غير المرجح أن يظل هاربا طالما أن لديه طوق راديو يسمح لحراس الحديقة بمتابعة تحركاته.

وهرب الدب لأول مرة من كاستلر في يوليو 2019، ولم تقبض عليه السلطات حتى أواخر أبريل. وتم استهدافه في البداية بأوامر إطلاق نار بغرض القتل لأنه كان يعتبر تهديدا للبشر.

يشار إلى أن الدببة من الأنواع المهددة بالانقراض، وقد أعيد توطين الحيوانات البرية في الغابات بالقرب من العاصمة الإقليمية ترينتو كجزء من برنامج يموله الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، أصبحت مواجهاتهم مع البشر أكثر شيوعا.