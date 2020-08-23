حصاد الوزارات.. التأمينات تعلن صرف العلاوات الخمس لـ 60 ألف مستفيد جديد أول سبتمبر

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: 66.9% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية
وزير الأوقاف: المصاب بفيروس كورونا ينبغى عليه عدم الصلاة فى المسجد
الإسكان: بدء تسليم الأراضى المميزة والاجتماعى بحدائق أكتوبر ديسمبر المقبل
السكة الحديد: وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة الشهر المقبل
التموين: استمرار توريد كمامات القماش وصرفها بالبطاقات
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