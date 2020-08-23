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حصاد الوزارات.. التأمينات تعلن صرف العلاوات الخمس لـ 60 ألف مستفيد جديد أول سبتمبر

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:01 م
حصاد الوزارات.. التأمينات تعلن صرف العلاوات الخمس لـ 60 ألف مستفيد جديد أول سبتمبر اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
 
 

وزير الأوقاف: المصاب بفيروس كورونا ينبغى عليه عدم الصلاة فى المسجد

 
الإسكان: بدء تسليم الأراضى المميزة والاجتماعى بحدائق أكتوبر ديسمبر المقبل
 
 
السكة الحديد: وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة الشهر المقبل
 
 
 
 

 


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