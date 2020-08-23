"تضامن بنى سويف" توفر تروسيكل لأب يعيل 4 أبناء معاقين لبيع الخضراوات.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

استجابت إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببنى سويف لأحد المواطنين ويدعى "محمد" الذى يعول أربعة أبناء من أصحاب الإعاقة ويشكو قلة حيلته في توفير احتياجات أسرته من مأكل وملبس وعلاج وخلافة، وإعطائه تروسيكل قيمته 23600 جنيه لمساعدته في إقامة مشروع لبيع الخضراوات، لكى يوفر دخل ثابت لأسرته ليتواكب مع الظروف المعيشية.

وذكرت "أبو زيد" فى بيان لها أن المديرية فور علمها بشكوى المواطن شكلت لجنة لبحث حالة المواطن والتواصل معه فأشار المواطن إلى رغبته في الحصول على مشروع (تروسيكل لبيع الخضار) كما أن المديرية قامت بتسجيله ببرنامج تكافل وكرامة تنفيذا لخطة الدولة 2030 لمساندة كل شرائح المجتمع الأولى بالرعاية والتقليل من نسب الفقر والبطالة.

وعلى الفور وجهت اللجنة بسرعة استيفاء كل إجراءات التراخيص الخاصة بالمركبة مع إدارة المرور كما وجهت الشكر إلى كل مؤسسات المجتمع المدنى على ما يبذلونه من جهد فى رفع المعاناة عن كاهل المواطن السويفى، مؤكدًا دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات في دعم مجهودات الدولة لرفع العبء عن المواطنين ومشاركة الدولة في إتاحة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي تفتح أبواب رزق للأسر الأكثر احتياجًا.