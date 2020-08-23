اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 04:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تسجيل 50032 إصابة و892 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى البرازيل

الأحد، 23 أغسطس 2020 12:00 ص
تسجيل 50032 إصابة و892 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى البرازيل كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء اليوم السبت، عن تسجيلها 50032 إصابة و892 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ولفت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي بواقع 50032 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 3582362.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، تمثل هذه الحصيلة اليومية ارتفاعا في الإصابات الجديدة مقارنة مع الإحصائيات الأخيرة، حيث سجلت في البرازيل يوم 19 أغسطس 49298 إصابة، وفي 20 أغسطس 45323، وفي 21 أغسطس 30355 حالة جديدة كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت بواقع 892 حالة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 114250 شخصا.

وهذا العدد أقل بكثير من مستوى الوفيات اليومية خلال الأيام الماضية، حيث سجلت في البلاد 19 أغسطس 1212 حالة جديدة، وفي 20 أغسطس 1204، وفي 21 أغسطس 1054 وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.


البرازيل

كورونا

ازمه كورونا

إصابات

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البرازيل تبدأ العودة للحياة الطبيعية رغم 3.5 مليون مصاب بكورونا.. ريو دى جانيرو تقرر فتح دور السينما والمسارح.. وتسمح بإقامة الحفلات لـ500 شخص.. عودة المدارس 14 سبتمبر.. ومسئول: الحفاظ على المسافات الآمنة ضرورى

السبت، 22 أغسطس 2020 07:30 م

البرازيل تضبط 70 ألف طن من المنجنيز المستخرج بطريقة غير قانونية

السبت، 22 أغسطس 2020 06:58 م

سجون البرازيل قنبلة موقوتة.. وفاة 100 ألف سجين بسبب كورونا.. الزنازين تتحمل 300% من طاقتها.. 7.8% فقط من المعتقلين خضعوا لاختبار الوباء..وزارة العدل تؤكد إطلاق سراح 49747 شخصا.. والأهالى قلقون على ذؤيهم بالسجون

السبت، 22 أغسطس 2020 03:30 م

البرازيل تسجل 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 22 أغسطس 2020 08:32 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة