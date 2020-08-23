وأضاف البيان أنه سيتم توفير تدابير الحماية الطارئة من المساعدات الفيدرالية المباشرة وسداد تكاليف الرعاية الجماعية والإخلاء ودعم المأوى في المناطق المستهدفة وتعيين مسئول للتنسيق الفيدرالي لعمليات التعافي في المناطق المتضررة.

وكانت ولاية لويزيانا قد أمرت اليوم السكان في المناطق الساحلية على الأخص بإخلاء منازلهم وسط توقعات باجتياح إعصارين متعاقبين هذا الأسبوع هما عاصفة ماركو الاستوائية غدا الاثنين وبعدها عاصفة لورا يوم الخميس المقبل.