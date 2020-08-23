اليوم السابع
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الأحد، 23 أغسطس 2020 01:30 ص
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باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. السعودية تدمر مسيرة وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون من اليمن.. مظاهرات ضد نتنياهو بالقدس المحتلة.. روسيا تطور لقاحا ثانيا لكورونا لتفادى آثار سبوتنيك 5

الأحد، 23 أغسطس 2020 12:00 ص
باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. السعودية تدمر مسيرة وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون من اليمن.. مظاهرات ضد نتنياهو بالقدس المحتلة.. روسيا تطور لقاحا ثانيا لكورونا لتفادى آثار سبوتنيك 5 أهم الأخبار العربية والعالمية
إعداد عبد الوهاب الجندى

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حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة توفير كافة الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، من خلال نشرة شاملة لأهم الأحداث التي دارت ووقعت في كافة أنحاء العالم في السطور التالية:-

 

التحالف العربى يعترض طائرات وصواريخ حوثية قادمة من اليمن باتجاه السعودية

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية
 

البعثة الأممية: ندعم التحقيق في الانتهاكات بليبيا منذ عام 2016

 

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، بإعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن تعيين ثلاثة محققين مستقلين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، وهم محمد أوجار من المغرب، وتريسي روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة.
 

السودان يبدى استعداده لتقديم متهمين فى جرائم إبادة للمحكمة الدولية

قال رئيس وزراء السودان حمدوك، إن الحكومة مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمثول المتهمين في جرائم الحرب والإبادة أمام المحكمة.

تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة فى لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 12191، فى حين سجلت 5 وفيات ليصل الإجمالى إلى 121 وفاة.

 

أعلن مصدر أمنى فى العاصمة اليمنية صنعاء مساء يوم، السبت، عن مقتل زعيم تنظيم داعش في اليمن رضوان قنان المكنى "أبو الوليد العدني". وأكد المسؤول الأمنى أيضا مقتل عدد من قادة التنظيم بعملية نوعية في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".

 

مقتل 17 فى 3 هجمات فى كولومبيا بين تجار مخدرات و عصابات مسلحة

أفاد مسئولون ووسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بأن ثلاث هجمات وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خلفت 17 قتيلا على الأقل فى مناطق بكولومبيا، تشهد صراعا بين تجار مخدرات وعصابات ومنشقين عن مقاتلى جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) كان قد جرى تسريحهم.
 

ذكرت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن وكالة رويترز، أن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو سيتجه من إسرائيل إلى الإمارات يوم الثلاثاء المقبل.

لافروف: أمريكا تفعل كل ما بوسعها حتى لا تتقيد بأي إلتزامات متعددة الأطراف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، "إن الإجراءات الأخيرة للإدارة الأمريكية الحالية تظهر أن واشنطن تبذل قصارى جهدها حتى تتنصل من أي التزام لها بأي إلتزامات متعددة الأطراف". 
 
 

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تسجيل 10 حالات وفاة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات فى البلاد إلى 819 حالة.

المملكة المتحدة تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ شهرين

 

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم السبت تسجيل 1288 إصابة جديدة و18 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في حصيلة إصابات هي الأعلى منذ أكثر من شهرين. 
 

وقعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وبين متظاهرين في مدينة القدس المحتلة، وذكرت هيئة الإذاعة والبث التليفزيوني الإسرائيلي "مكان" أن المتظاهرين حاولوا اختراق الحواجز التي وضعتها الشرطة حتى لا يتم تعطيل الطريق، ما أدى إلى وقوع مواجهات واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

 

روسيا تطور لقاحا ثانيا لفيروس كورونا لتفادى آثار "سبوتنيك 5"

تعمل روسيا على تطوير لقاح ثانى لفيروس كورونا باسم EpiVacCorona فى أحد مصانع سيبيريا، والذى يعد حاليا معهدًا عالميًا لعلم الفيروسات، وفقا لتقرير دايلى ميل البريطانية.


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