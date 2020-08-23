باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. السعودية تدمر مسيرة وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون من اليمن.. مظاهرات ضد نتنياهو بالقدس المحتلة.. روسيا تطور لقاحا ثانيا لكورونا لتفادى آثار سبوتنيك 5

إعداد عبد الوهاب الجندى

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التحالف العربى يعترض طائرات وصواريخ حوثية قادمة من اليمن باتجاه السعودية

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية

البعثة الأممية: ندعم التحقيق في الانتهاكات بليبيا منذ عام 2016 رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، بإعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن تعيين ثلاثة محققين مستقلين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، وهم محمد أوجار من المغرب، وتريسي روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة.

السودان يبدى استعداده لتقديم متهمين فى جرائم إبادة للمحكمة الدولية

סוסים דוהרים לתוך הקהל וכוחות יסמ דוחפים את כולם לכיוון הכיכר

אלימות קשה ודחיפות pic.twitter.com/IKFECx3PXF — Haim Goldich חיים גולדיטש (@HGoldich) August 22, 2020

עימותים שטרם נראו בין כוחות גדולים של משטרה למאות מפגינים. סודים משתוללים בתוך הקהל ודוחק רב של המפגינים. המשטרה יצרה קו חדש של גדרות יותר קרוב לכיכר פריז pic.twitter.com/2UwXtSyV7I — Haim Goldich חיים גולדיטש (@HGoldich) August 22, 2020

روسيا تطور لقاحا ثانيا لفيروس كورونا لتفادى آثار "سبوتنيك 5"

تعمل روسيا على تطوير لقاح ثانى لفيروس كورونا باسم EpiVacCorona فى أحد مصانع سيبيريا، والذى يعد حاليا معهدًا عالميًا لعلم الفيروسات، وفقا لتقرير دايلى ميل البريطانية.