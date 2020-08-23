باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. السعودية تدمر مسيرة وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون من اليمن.. مظاهرات ضد نتنياهو بالقدس المحتلة.. روسيا تطور لقاحا ثانيا لكورونا لتفادى آثار سبوتنيك 5

التحالف العربى يعترض طائرات وصواريخ حوثية قادمة من اليمن باتجاه السعودية
البعثة الأممية: ندعم التحقيق في الانتهاكات بليبيا منذ عام 2016
السودان يبدى استعداده لتقديم متهمين فى جرائم إبادة للمحكمة الدولية
قال رئيس وزراء السودان حمدوك، إن الحكومة مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمثول المتهمين في جرائم الحرب والإبادة أمام المحكمة.
تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة فى لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 12191، فى حين سجلت 5 وفيات ليصل الإجمالى إلى 121 وفاة.
أعلن مصدر أمنى فى العاصمة اليمنية صنعاء مساء يوم، السبت، عن مقتل زعيم تنظيم داعش في اليمن رضوان قنان المكنى "أبو الوليد العدني". وأكد المسؤول الأمنى أيضا مقتل عدد من قادة التنظيم بعملية نوعية في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".
مقتل 17 فى 3 هجمات فى كولومبيا بين تجار مخدرات و عصابات مسلحة
ذكرت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن وكالة رويترز، أن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو سيتجه من إسرائيل إلى الإمارات يوم الثلاثاء المقبل.
لافروف: أمريكا تفعل كل ما بوسعها حتى لا تتقيد بأي إلتزامات متعددة الأطراف
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تسجيل 10 حالات وفاة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات فى البلاد إلى 819 حالة.
المملكة المتحدة تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ شهرين
وقعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وبين متظاهرين في مدينة القدس المحتلة، وذكرت هيئة الإذاعة والبث التليفزيوني الإسرائيلي "مكان" أن المتظاهرين حاولوا اختراق الحواجز التي وضعتها الشرطة حتى لا يتم تعطيل الطريق، ما أدى إلى وقوع مواجهات واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
סוסים דוהרים לתוך הקהל וכוחות יסמ דוחפים את כולם לכיוון הכיכר— Haim Goldich חיים גולדיטש (@HGoldich) August 22, 2020
אלימות קשה ודחיפות pic.twitter.com/IKFECx3PXF
עימותים שטרם נראו בין כוחות גדולים של משטרה למאות מפגינים. סודים משתוללים בתוך הקהל ודוחק רב של המפגינים. המשטרה יצרה קו חדש של גדרות יותר קרוב לכיכר פריז pic.twitter.com/2UwXtSyV7I— Haim Goldich חיים גולדיטש (@HGoldich) August 22, 2020
روسيا تطور لقاحا ثانيا لفيروس كورونا لتفادى آثار "سبوتنيك 5"
تعمل روسيا على تطوير لقاح ثانى لفيروس كورونا باسم EpiVacCorona فى أحد مصانع سيبيريا، والذى يعد حاليا معهدًا عالميًا لعلم الفيروسات، وفقا لتقرير دايلى ميل البريطانية.
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