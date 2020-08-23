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انتشال جثتى طفلين غرقا أثناء استحمامهما بنهر النيل فى المنيا

الأحد، 23 أغسطس 2020 01:03 ص
انتشال جثتى طفلين غرقا أثناء استحمامهما بنهر النيل فى المنيا انقاذ نهرى-
المنيا -حسن عبد الغفار

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمدينة ملوى بمحافظة المنيا، من انتشال جثتين لطفلين غرقا عند استحمامها فى نهر النيل، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

كان قد تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بغرق طفلين بمركز ملوى، وعلى الفور انتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائى جنوب المحافظة والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى لفحص البلاغ.

وتبين غرق طفل يدعى عبده صابر 13 سنة مقيم بقرية الريرمون، وغرق الطفل عمر مصطفى 5 سنوات أثناء استحمامهما بالنيل أمام مركز ملوى، وبعده عدة أيام من الحادث تم انتشال جثتهما ولا توجد شبهة جنائية.

 

 

 


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