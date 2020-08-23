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المركز الثقافى الإفريقى بأسوان يستعد لفتح أبوابه أمام الجمهور.. صور

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:20 م
المركز الثقافى الإفريقى بأسوان يستعد لفتح أبوابه أمام الجمهور.. صور المركز الثقافى الإفريقى بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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رفعت إدارة المركز الثقافى الإفريقى بأسوان "متحف النيل"، درجة الاستعداد تمهيداً لعودة استقبال الجمهور مرة أخرى بداية من شهر سبتمبر المقبل ، تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء، وذلك بعد إغلاقه فترة بسبب جائحة كورونا .

وأكدت المهندسة إيرين فايز، مدير عام المركز الثقافى الأفريقى، أن إدارة المركز نفذت إجراءات احترازية ووقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد ، وتأمين دخول الزائرين من رواد ومحبى المركز الثقافى الأفريقى، بدءاً من إجراءات التعقيم والتطهير لجميع أروقة المركز والقاعات والمكاتب الإدارية ودورات المياه وتوفير المعقمات والمواد المطهرة فى مختلف أرجاء المركز، بالإضافة إلى أعمال النظافة المستمرة لمختلف مقتنيات ومحتويات المركز، وأعمال الزراعات والاهتمام بالمظهر الجمالى والطبيعة الخضراء الساحرة التى يتميز بها المركز الثقافى الأفريقى.

وأشارت المهندسة إيرين، فى بيان صحفى، إلى أن تلك الاستعدادات تأتى وفقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بإعادة فتح وتشغيل الأماكن السياحية والمتاحف اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.

 

المركز الثقافى الإفريقى بأسوان يستعد لفتح أبوابه أمام الجمهور (1)
المركز الثقافى الإفريقى بأسوان يستعد لفتح أبوابه أمام الجمهور

 

المركز الثقافى الإفريقى بأسوان يستعد لفتح أبوابه أمام الجمهور (2)
المركز الثقافى الإفريقى بأسوان يستعد لفتح أبوابه أمام الجمهور 

 

المركز الثقافى الإفريقى بأسوان يستعد لفتح أبوابه أمام الجمهور (3)
المركز الثقافى الإفريقى بأسوان يستعد لفتح أبوابه أمام الجمهور

 

المركز الثقافى الإفريقى بأسوان يستعد لفتح أبوابه أمام الجمهور (4)
المركز الثقافى الإفريقى بأسوان يستعد لفتح أبوابه أمام الجمهور

 

المركز الثقافى الإفريقى بأسوان يستعد لفتح أبوابه أمام الجمهور (5)
المركز الثقافى الإفريقى بأسوان يستعد لفتح أبوابه أمام الجمهور

 


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