الكونجرس الأمريكي يقر 25 مليار دولار دعما لخدمات البريد

كتبت: نهال أبو السعود

أقر مجلس النواب بالكونجرس حزمة إغاثة بقيمة 25 مليار دولار لخدمة البريد الأمريكية ردًا على التخفيضات والتغييرات التشغيلية التي يخشى الديمقراطيون من أنها قد تضر بقدرة المنظمة على التعامل مع التصويت عبر البريد في انتخابات الرئاسة في نوفمبر القادم.

يعطي التشريع الصادر عن عضو الكونجرس عن نيويورك كارولين مالوني ما قاله الديمقراطيون إنه ضخ الأموال في الوكالة في أمس الحاجة إليه، ويهدف قانون التسليم من أجل أمريكا أيضًا إلى حظر إزالة آلات فرز البريد وصناديق البريد العامة ، ووقف أي تغييرات أدت إلى إبطاء عمليات التسليم ، وضمان إعطاء الأولوية لجميع البريد المرتبط بالانتخابات.

ويخشى الديمقراطيون من أن التخفيضات الأخيرة قد عرّضت أيضًا للخطر شحنات الأدوية التي تستلزم وصفة طبية ، وشيكات الضمان الاجتماعي ، ومدفوعات الإيجار وبطاقات الائتمان وغيرها من الفواتير والبريد الذي تمس الحاجة إليه.

ووفقا للتقرير هناك ما يقرب من 180 مليون ناخب مؤهلون للتصويت عن طريق البريد من خلال الاقتراع الغيابي ، بدلاً من احتمال خطر الإصابة بفيروس كورونا أو انتقاله عن طريق الدخول إلى دائرة التصويت في يوم الانتخابات هذا الخريف، حيث شارك ملايين الأمريكيين بالفعل في الانتخابات باستخدام بطاقات الاقتراع عبر البريد.

وقالت عضو الكونجرس مالوني أمام مجلس النواب يوم السبت "ليس من المنطقي على الإطلاق فرض مثل هذه الأنواع من التخفيضات الخطيرة في منتصف الوباء وقبل أشهر فقط من انتخابات نوفمبر .. إن الشعب الأمريكي لا يريد أن يعبث أحد بمكتب البريد ... إنهم يريدون فقط بريدهم ، ويريدون أدويتهم ، ويريدون تسليم بطاقات الاقتراع الخاصة بهم عبر البريد في الوقت المناسب"